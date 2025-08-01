Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Victor Osimhen, uzun uğraşların ardından Sarı-Kırmızılılar'a 4 senelik imza attı. Çarşamba akşamı İstanbul'a gelen Nijeryalı'yı taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı. Galatasaray'ın, 75+5 milyon euroluk bu hamlesi, bütün dünyada büyük yankı uyandırdı ve gazetelerin manşetlerini süsledi. İspanyol basınından AS Diario, Galatasaray'ın devrinin başladığını vurgularken, Mundo Deportivo gazetesi, "Bu Sefer Kiralık Değil, Kalıcı" başlığını attı.

KRALLAR GİBİ KARŞILANDI

Dünya basınından bazı gazetelerin manşetleri şu şekilde; Marca (İspanya): "Harika bir takım kurdular", Sport Box (Rusya): Türk futbol tarihinin en pahalı transferi", Moto Ciclismo: "Osimhen, beklentileri altüst etti", Alweeam (S.Arabistan): "Nijeryalı, Galatasaray'a dönmekte çok ısrarcıydı." Voetbal Nieuws (Hollanda) ise Osimhen'in G.Saray'a aidiyetine vurgu yaparak, "Ne pahasına olursa olsun dönmek istedi" ifadelerini kullandı. İspanyol basınından MD ayrıca Osimhen'in Türkiye'de krallar gibi karşılandığına dikkat çekti.

BÜYÜK HAYALLER KURULUYOR

İtalyan basınından Sportsmediaset ise "İstanbul'da Büyük Hayaller Kuruluyor" başlığını atarak, "Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi, Türk kulübü için ekonomik ve imaj açısından tarihindeki en büyük transfer hamlesini temsil ediyor. Bu büyük operasyon, Galatasaray'ın Avrupa futbolunun zirvesine adım atma ve Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir rüya saldırısı yapma amacını doğruluyor. Victor Osimhen'in yanı sıra, bu transfer döneminde Galatasaray, Leroy Sane transferini de gerçekleştirdi. İstanbul'da artık büyük hayaller kuruluyor" değerlendirmesini yaptı.