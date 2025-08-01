İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2025 Cuma / 7 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6708
  • EURO
    46,5555
  • ALTIN
    4304.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Osimhen transferi dünya basınında! ''Galatasaray devri başladı''
Spor

Victor Osimhen transferi dünya basınında! ''Galatasaray devri başladı''

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Victor Osimhen'i 75+5 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadrosuna kattı. İstanbul'a çarşamba akşamı gelen Nijeryalı golcü, büyük coşkuyla karşılandı. Bu dev hamle dünya basınında geniş yankı buldu.

Akşam1 Ağustos 2025 Cuma 08:07 - Güncelleme:
Victor Osimhen transferi dünya basınında! ''Galatasaray devri başladı''
ABONE OL

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Victor Osimhen, uzun uğraşların ardından Sarı-Kırmızılılar'a 4 senelik imza attı. Çarşamba akşamı İstanbul'a gelen Nijeryalı'yı taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı. Galatasaray'ın, 75+5 milyon euroluk bu hamlesi, bütün dünyada büyük yankı uyandırdı ve gazetelerin manşetlerini süsledi. İspanyol basınından AS Diario, Galatasaray'ın devrinin başladığını vurgularken, Mundo Deportivo gazetesi, "Bu Sefer Kiralık Değil, Kalıcı" başlığını attı.

KRALLAR GİBİ KARŞILANDI

Dünya basınından bazı gazetelerin manşetleri şu şekilde; Marca (İspanya): "Harika bir takım kurdular", Sport Box (Rusya): Türk futbol tarihinin en pahalı transferi", Moto Ciclismo: "Osimhen, beklentileri altüst etti", Alweeam (S.Arabistan): "Nijeryalı, Galatasaray'a dönmekte çok ısrarcıydı." Voetbal Nieuws (Hollanda) ise Osimhen'in G.Saray'a aidiyetine vurgu yaparak, "Ne pahasına olursa olsun dönmek istedi" ifadelerini kullandı. İspanyol basınından MD ayrıca Osimhen'in Türkiye'de krallar gibi karşılandığına dikkat çekti.

BÜYÜK HAYALLER KURULUYOR

İtalyan basınından Sportsmediaset ise "İstanbul'da Büyük Hayaller Kuruluyor" başlığını atarak, "Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi, Türk kulübü için ekonomik ve imaj açısından tarihindeki en büyük transfer hamlesini temsil ediyor. Bu büyük operasyon, Galatasaray'ın Avrupa futbolunun zirvesine adım atma ve Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir rüya saldırısı yapma amacını doğruluyor. Victor Osimhen'in yanı sıra, bu transfer döneminde Galatasaray, Leroy Sane transferini de gerçekleştirdi. İstanbul'da artık büyük hayaller kuruluyor" değerlendirmesini yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Lüks teknelerin gözdesi oldular: Kayıkta gözleme mesaisi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.