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Spor

Victor Osimhen transferinde düğüm tatil sonrası çözülecek

Galatasaray, Victor Osimhen için 62.5 milyon euroluk yeni teklifini Napoli'ye iletti. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise maaş kozuyla devrede. Karar, Osimhen'in tatili sonrası netleşecek.

Akşam23 Haziran 2025 Pazartesi 08:06 - Güncelleme:
Victor Osimhen transferinde düğüm tatil sonrası çözülecek
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Galatasaray'ın transferde bir numaralı gündem maddesi olan Victor Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Al Hilal, 50 milyon euronun üzerinde bir teklifl e Nijeryalı yıldızın kapısını yeniden çalmayı planlıyor. Suudi Arabistan ekibi, Nijeryalı başarılı forvetin bonservisi için İtalya Serie A ekibi Napoli ile el sıkıştı. 26 yaşındaki oyuncu, tatil sonrası kararını net olarak açıklayacak. Sarı-Kırmızılılar ise başarılı oyuncunun tatilden sonra vereceği karara kilitlenmiş durumda.

62.5 MİLYONLUK TEKLİF

Galatasaray, Victor Osimhen'in 75 milyon euroluk bonservis teklifini aşağı çekmek için İtalyan ekibi Napoli ile görüşmelerine devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, en son Serie A ekibine 62.5 milyon euroluk bir teklif sundu. Cim-Bom bonservis ödemesini ise en az üç taksitle yapmayı planlıyor. Victor Osimhen'i isteyen İtalyan ve İngiliz ekipleri hem maaş hem de bonservis konusunda Galatasaray'ın çok gerisinde kaldı. Sarı-Kırmızılılar, Victor Osimhen'e 21 milyon euroluk bir maaş teklifi önermişti.

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