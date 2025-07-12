Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli ile yaptığı transfer görüşmelerini dün de sürdürdü. Nijeryalı yıldızı 3+1 senelik kontrat ve yıllık 16 milyon euro ile bonuslarla ikna eden Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Napoli'ye 60 milyon euro bonservis önerdi fakat bu ilk teklif anında reddedildi. Sonrasında pazarlıklar devam etti ve Cim-Bom 75 milyon euro ödemeyi kabul etti. Fakat bu kez ödeme planında taraflar arasında anlaşmazlık çıktı. Galatasaray Yönetimi, bonservis bedelini 5 taksitle ödemek istedi. Napoli ise en fazla 2 taksit yapılacağını iletti.

AL-HİLAL&JUVENTUS'U REDDETTİ

Bu süreçte görüşmeler birçok kez durma aşamasına geldi fakat Victor Osimhen'in net tavrıyla Galatasaray ön plana çıktı. Suudi ekibi AlHilal ve İtalyan Juventus'tan gelen teklifleri üst üste reddeden Nijeryalı, tek isteğinin Sarı-Kırmızılı formayı giymek olduğunu Napoli Yönetimi'ne iletti. Bununla birlikte eli güçlenen Aslan, pazarlıklarını sürdürdü. Fakat İtalya ekibinde Başkan de Laurentiis de geri adım atmadı. Oyuncusu için 75 milyon euro istemeye devam etti. CimBom, son olarak 70 milyon euro ve teminat mektubu ile Napoli'ye teklifini sundu.

37 GOL VE 8 ASİSTLE KATKI VERDİ

Dün geç saatlere kadar süren toplantıdan transfere onay yine çıkmadı. Napoli, 75 milyon euro bonservis ve teminat mektubu talebinde ısrarını sürdürdü. En fazla 2 taksit olabileceği de Galatasaraylı yetkililere yeniden iletildi. 75 milyon euro ödemeyi kabul eden Galatasaray, 40 milyon euro peşinat ve kalan 35 milyon için banka teminatlı 2 taksit önerisini sundu. Galatasaray'da toplamda 41 resmi maça çıkan yıldız santrfor, 37 gol ve 8 asistle takımına katkı sağladı. Gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Victor Osimhen, yeniden Galatasaray forması giymek için can atıyor.