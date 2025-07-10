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Spor

Victor Osimhen transferinde kriz! Galatasaray ile görüşmeler durduruldu

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde önemli bir pürüz çıktı. İtalyan basını, gerekli teminatların sunulmaması nedeniyle Napoli'nin görüşmeleri askıya aldığını öne sürdü.

Haber Merkezi10 Temmuz 2025 Perşembe 19:23 - Güncelleme:
Victor Osimhen transferinde kriz! Galatasaray ile görüşmeler durduruldu
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Napoli, Osimhen'in transferi için Galatasaray ile olan görüşmeleri durdurdu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Napoli kulübü Galatasaray ile Victor Osimhen transferi için yürüttüğü görüşmeleri geçici olarak durdurdu.

Sürecin askıya alınmasının nedeni olarak Galatasaray'ın, transferin gerçekleşmesi için gerekli olan mali teminatları Napoli'ye sunamaması gösterildi.

Taraflar arasında 75 milyon euro civarında bir bonservis bedeli üzerinden prensip anlaşmasına varıldığı biliniyor. Ancak Napoli cephesi, ödeme planının güvence altına alınması için Galatasaray'dan banka teminat mektubu talep etti. Galatasaray ise bu konuda henüz resmi bir garanti sunmadı.

  • Galatasaray
  • Victor Osimhen transferi
  • Napoli görüşmeleri

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