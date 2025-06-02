Galatasaray'ın kadrosunda tutmak için uğraştığı Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan'dan gelen haberlere göre, Al Hilal Kulübü, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile 3 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

Al-Riyadh gazetesinde yer alan bilgilere göre, taraflar tüm şartlarda uzlaştı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Transferin finansal detaylarına ilişkin henüz kulüpler tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, Osimhen'in Al Hilal'den yıllık yaklaşık 30 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

İLK MAÇ REAL MADRİD

Öte yandan Victor Osimhen'in Al Hilal'de ilk maçına Real Madrid karşısında çıkacağı da belirtildi.

G.SARAY FORMASIYLA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Victor Osimhen, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.