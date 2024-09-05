La Gazzetta dello Sport dünkü sayısında, Osimhen'in G.Saray'a transferinin perde arkasına ilişkin ilgi çekici detaylar aktardı. Gazetenin haberinde, anlaşmada bir dizi stratejik faktörün çok etkili olduğu vurgulandı. Bunlardan birinin menajer George Gardi diğerinin de eski G.Saray golcüsü Didier Drogba olduğu belirtildi. Osimhen'in teklif geldikten sonra G.Saray'ı tanıyan dostlarından bilgi topladığı hatırlatılan haberde, bunlardan birinin de daha önce Napoli'de birlikte oynadığı Mertens olduğu hatırlatıldı. Ancak bu faktörlerden daha çok Drogba'nın sözlerinin oyuncunun üzerinde etkili olduğu da belirtildi.

ONA SORDU

Daha önce 'Tek idölüm Drogba' açıklaması yapan Osimhen'in 'Evet' demeden önce Fildişili yıldızla görüştüğü kaydedildi. 2013-2014 sezonlarında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Drogba'ya tavsiyesini soran Osimhen şu cevabı aldı: "Galatasaray'dan teklif gelirse iki kere düşünmeyin, hemen gidin." Gazete bu tavsiyenin Osimhen'in kararını netleştirmesinde çok etkili olduğunu, Gardi ile Cenk Ergün'ün temasa geçtiğini ve transferin detaylarının konuşulmaya başlandığını da hatırlattı.

REKABET İSTİYOR

Haberin devamında G.Saray'ın oyuncudan beklentileri de şu şekilde özetlendi: "G.Saray, Nijeryalı golcüden çok şey bekliyor. Osimhen'in satın alınması sadece kulübün kadrosunu zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türk futbol piyasasına yönelik bir niyet beyanını da temsil ediyor. Böyle bir maaşla G.Saray, hem ligde hem de Avrupa müsabakalarında üst seviyelerde rekabet etmeyi hedefliyor, uluslararası futbol sahnesinde öncü bir rol oynamaya çalışıyor.

PRESTİJİ ARTACAK

Bu anlaşmayla İstanbul kulübü sadece kendisini güçlendirmeyi değil, aynı zamanda yeni sponsorların ilgisini çekmeyi ve prestijini artırmayı da hedefliyor."

KARARIMI VERMEM KOLAY OLDU

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni süper starı Victor Osimhen, resmi imzayı attı. Galatasaray, 1 yıllığına kiraladığı Nijeryalı golcü için Napoli'ye bedel ödemedi. Cim-Bom, başarılı forvete sezonluk 6 milyon euro garanti ücret verecek. Sözleşmede herhangi bir fesih maddesi bulunmuyor. Osimhen, imzanın ardından şunları söyledi: "Galatasaray'ın ilgisini duyduğumda karar vermek kolay oldu benim için. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. G.Saray maçlarını zaten izliyordum. İlk maçımı heyecanla bekliyorum. G.Saray taraftarı, Osimhen burada. Elimden geleni yapacağım ve tamamiyle kendimi size adayacağım.