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Spor

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti

Galatasaray'ın yıldız transferi Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti. Sarı kırmızılıların bonservisine 75 milyon euro ödediği Osimhen, Süper Lig'in en pahalı transferi oldu.

IHA31 Temmuz 2025 Perşembe 22:19 - Güncelleme:
Victor Osimhen, Türk futbol tarihine geçti
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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, 75 milyon Euro ile Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli verilen futbolcu oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu doğrultuda çok önemli bir ismi kadrosuna kattı. İtalyan ekibi Napoli'den geçtiğimiz sezon da kiralık olarak alınan ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu sefer bonservisiyle sarı-kırmızılılara katıldı. 26 yaşındaki futbolcu, yüksek teklifler olmasına rağmen Galatasaray'da oynamayı tercih etti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TÜRK FUTBOLUNDA BONSERVİS REKORU KIRILDI

Galatasaray, bu transfer için Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Osimhen'in transferiyle Türk futbolunda bonservis rekoru kırıldı. Daha önce rekor, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin, İspanyol takımı Sevilla'dan 19 milyon 500 bin Euro bedelle kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En Nesyri'ye aitti.

Türk futbolunda en çok bonservis ücreti ödenen futbolcular şöyle:

1- Victor Osimhen - Napoli - Galatasaray - 75 milyon Euro

2- Youssef En Nesyri - Sevilla - Fenerbahçe - 19 milyon 500 bin Euro

3- Gabriel Sara - Norwich - Galatasaray - 18 milyon Euro

4- Mario Jardel - Porto - Galatasaray - 17.05 milyon Euro

5- Cengiz Ünder - Olimpik Marsilya - Fenerbahçe - 15 milyon Euro

6- Nicolo Zaniolo - Roma - Galatasaray - 15 milyon Euro

7- Daniel Guiza - Mallorco - Fenerbahçe - 14 milyon Euro

8- Mbaye Diagne - Kasımpaşa - Galatasaray - 13 milyon Euro

9- Emmanuel Emenike - Spartak Moskova - Fenerbahçe - 13 milyon Euro

10 - Bruma - Sporting - Galatasaray - 13 milyon Euro

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