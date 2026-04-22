Fichajes'in haberine göre; La Liga devinin Başkanı Florentino Perez, Victor Osimhen için 100 milyon euroyu gözden çıkardı. Madrid, bu transferle Mbappe'yi de asıl mevkisi olan kanatta oynatmak istiyor.

Daha önce Barcelona'nın Victor Osimhen'le ilgilendiğini yazan Fichajes, bu kez Real Madrid'in yıldız oyuncu için deveye girdiğini yazdı. Başkan Florentino Perez'in, bu takviye için 100 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilerek "Florentino'dan 100 milyonluk yeni hedef. Victor Osimhen, Real Madrid'in forvet hattını güçlendirmek için en büyük hedef haline geldi. İspanyol devi, Mbappe'nin doğal pozisyonuna yerleşebilmesi için "saf bir 9 numara" arıyor. Real Madrid uzun süredir hücum seçeneklerini analiz ediyor. Osimhen; golcülüğü, ceza sahasındaki etkisi ve fizik gücüyle ideal aday olarak görülüyor.

BU İKİLİ UYUMLU OLABİLİR

Galatasaray formasıyla müthiş bir dönem geçiren yıldız oyuncu, Avrupa'nın en skorer isimlerinden biri haline gelmiş durumda. Teknik ekip, Osimhen'in takıma derinlik ve fiziksel güç katacağını düşünüyor. Ayrıca hareketliliği sayesinde Mbappé ile uyumlu bir ikili oluşturması hedefleniyor. Galatasaray, Victor Osimhen için 100 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Buna rağmen Real Madrid transferden vazgeçmiş değil. Yönetim, finansal dengeyi bozmadan bu transferi gerçekleştirebilmek için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Victor Osimhen de kariyerinde yeni bir adım atmaya sıcak bakıyor" ifadeleri kullanıldı.