Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında İtalyan basınında her gün yeni bir haber çıkıyor.

Bu kez de İtalyan gazeteci Di Marzio, Nijeryalı golcünün geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir detay verdi.

DEV TAKIMLAR İLGİLENİYOR

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Osimhen'e Juventus, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve PSG gibi dev takımların ilgisi var.

GALATASARAY'DA KALACAK

Başarılı forvete olan ilgiye rağmen, sezonu Galatasaray'da tamamlamaya kararlı.

Bununla birlikte Galatasaray'ın da sezon sonu Napoli ile oyuncunun bonservisi için pazarlık yapacağı belirtildi.

PERFORMANSI ÇOK İYİ

Galatasaray'ın da bonservisini almayı düşündüğü ve bu doğrultuda özellikle sponsor hamleleri yaptığı Osimhen, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda 12 maça çıktı ve 9 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Osimhen için ocak ayında ayrılık iddiası da gündeme gelirken, Nijeryalı golcü Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini dile getirmişti.