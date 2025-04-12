Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen, sezon sonu ayrılsa bile G.Saray'ı unutmayacağını söyledi. Samsunspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendiren Nijeryalı süper star, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfi me bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır." dedi.

Galatasaray'ın sonsuza kadar kalbinde olacağını söyleyen Osimhen, "İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi gösteremedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu bu. İkinci yarıda sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Odak bizim üzerimizde. Takım olarak üzerimizde sorumluluk var. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kalitemiz var. Rakiplerin üstesinden gelmek ve bu kupayı kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.