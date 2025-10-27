İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9228
  • EURO
    48,8735
  • ALTIN
    5393.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım: Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın
Spor

Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım: Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

HABER MERKEZİ27 Ekim 2025 Pazartesi 19:52 - Güncelleme:
Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım: Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nijeryalı futbolcu, Göztepe maçının ardından rakipten Bokele'nin kırmızı kart görmesiyle ilgili, "Bokele'nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Bence eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Hakemin kararıyla ilgili bir şey söylemem ama net bir temas vardı. Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart." demişti.

Osimhen'in sosyal medya paylaşımı:

  • Victor Osimhen
  • Galatasaray forması
  • sosyal medya paylaşımı

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.