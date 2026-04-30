Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ülkesinden Onah Kosisochukwu'ya açıklamalarda bulundu. İşte Osimhen'in açıklamaları:

"BU AİLE, BU AŞK..."

"Bugüne kadar kariyerimden çok keyif aldım. Bence burada bir yuva buldum. Rahat hissettiğim, yani bulunduğum yer, ailem ve birkaç yakın arkadaşım. Galatasaray... Açıklayacak bir kelime arıyorum. Bu aile, bu aşk, bu birlik, bu saygı... Tanrı'ya gerçekten minnettarım ki Galatasaray ile yollarımız kesişti."

"DÜNYANIN EN İYİSİ GALATASARAY"

"Galatasaray kesinlikle bambaşka. Tamamen farklı. Napoli'de biliyorsun, taraftarlar her zama harikadır. Benzer şekilde, Galatasaray taraftarlarına da benziyor. Buraya geldiğimde futbol başka bir seviyede, kulüplerini tüm kalpleriyle destekliyorlar. Türkiye için futbol gelenek. Kendi kulüplerini canla başka desteklerler. Deplasman maçlarında, ailemle dışarıdayken bana sevgilerini gösteriyorlar. Benim için şimdiye kadarki kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar Galatasaray'da."

"EN ŞAKACI DÖRTLÜ..."

"Takımdaki en şakacı insanlar Gabriel Sara, Torreira, Davinson ve Sallai. Onlar hep şakaları başlatan kişiler oluyorlar."

"SARA, ÇOK İYİ ARKADAŞIM"

"Gabriel Sara benim düşmanım (gülerek), o benim çok iyi arkadaşım. Bence o şahane biri. Sevdiğim birisi. Sanırım aynı zamanda geldik, aynı sezonda. Aramızda bir çeşit kimya oldu. Çoğunlukla gol attığımda, ertesi gün elimi sıkmaz. Bana 'Kaçırdığın pozisyonda pası ben attım, başka birinin pasını gol attın' diyecek. Sadece şakalaşıyoruz, benim için o soyunma odasındaki en iyi arkadaşlarımdan biri."

"FENERBAHÇE DERBİSİ, EN UNUTULMAZI"

"Kariyerimde oynadığım çok fazla unutulmaz maç var. Geçen pazar Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız en iyisiydi. Çok yoğun bir maçtı. "

"EN İYİSİ KVARATSKHELIA"

"Şimdiye kadar oynadığım en iyi takım arkadaşım Kvaratskhelia. İnanılmaz bir oyuncu, gerçekten harika biri. Soyunma odasında arkadaş canlısıdr. Saha içinde ve saha dışında hep öyledir. Harika bir insandır. O geldiğinde Napoli'ye, dedim ki 'İnşallah en yakın zamanda Ballon d'Or kazanır' dedim. Gerçekten yapabilir. Benim için Paris'e taşındığnda bile iletişimimizi koruduk. Birbirimizi arıyoruz. Başarılarında onu tebrik ettim, o da beni. Dünyanın en iyi kanat oyuncularından birisi, bunu kimse tartışamaz."

"İLKAY EN İYİLERDEN BİRİ OLUR"

"Takım arkadaşların içinde teknik direktörlükte iyi olma potansiyeli en yüksek kim?"

- Victor Osimhen: "İlkay Gündoğan. Eğer teknik direktör olmayı seçerse, en iyilerden biri olur.

DROGBA VE IBRAHIMOVIC

"Küçükken Didier Drogba'yı örnek alırdım. Futbolu bırakmış isimlerden ise Zlatan Ibrahimovic ile birlikte oynamak isterdim. O her yönüyle çok iyi bir oyuncu. Tüm zamanların en iyilerinden biri. Forvet arkası veya forvet olarak oynayabilir. Onunla oynamak isterdim."

"İŞ İNSANI OLURDUM"

"Müziği çok severim ama futbolcu olmasaydım bir iş insanı olurdum."

"SPALETTI BİR GÜN BANA..."

"Bir teknik direktörün sana verdiği en iyi tavsiye?"

- Victor Osimhen: "Spalletti bana, 'Odaklan, sana nasıl futbol oynanır anlatmayacağım, sadece temel şeyleri öğreteceğim, bunları bildiğini biliyorum ama odaklan, işini yap, forma için ter dök, ailen için emek ver, kendinle gurur duy' derdi. Sonra Gattuso, 'Bu maçta onları yok etmeni istiyorum, gerekirse yaralan, kan dök ama onları yok et' derdi. Bunu başkalarına da söylediğini biliyorum, diğer futbolculara. Eric Chelle de 'Sen dünyanın en iyi forvetlerinden birisin, şimdi dışarı çık onlara dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu göster' derdi. Bunlar söylendiğinde motivasyonun yükseliyor. Kendi motivasyonumun kaynağı önce benim."

"ŞÖHRET BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

"Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun?"

- Victor Osimhen: "Ben internette yaşamıyorum. Sadece oraya bakarım. Twitter'da bizzat tanıştığım insanlar var. Komik şeylere bakıyorum. Kötü tarafına bakmıyorum, iyi yönde odaklandığım destekleyen insanlar oluyor, onlara odaklanıyorum. Enerjimi beni destekleyenlere harcıyorum. Herkesle tanışabilsem, tanrı kalbimi biliyor. Şöhret benim için hiçbir şey ifade etmiyor.

Yani X aslında sana fırsat sunuyor. Instagram'da komik şeyler oluyor, hatta Instagram'ı daha çok seviyorum. Ama fırsattan bahsedecek olursan, X bunu sağlıyor."