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  • Victor Osimhen'den Galatasaray'a mesaj! ''Napoli ile görüşebilirsiniz''
Spor

Victor Osimhen'den Galatasaray'a mesaj! ''Napoli ile görüşebilirsiniz''

Suudi ekibi Al-Hilal'in teklifini birçok kez reddeden Victor Osimhen, Galatasaraylı yöneticilere transfer için çağrı yaptı ve 'Napoli ile görüşebilirsiniz' dedi. İtalyan ekibi ile görüşmeleri sıklaştıran sarı kırmızılı ekibin işi kolay değil. Çünkü Napoli, 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinde indirim yapmak istemiyor. İşte detaylar...

AKŞAM7 Temmuz 2025 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
Victor Osimhen'den Galatasaray'a mesaj! ''Napoli ile görüşebilirsiniz''
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Galatasaray, Victor Osimhen transferini kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. AKŞAM, Nijeryalı futbolcunun transfer süreciyle ilgili sarı-kırmızılı yönetimden bilgi aldı. Buna göre; Al-Hilal'i birçok defa reddeden Osimhen, Galatasaraylı yöneticilere "Napoli ile görüşebilirsiniz" dedi. Sarı-Kırmızılılar da Napoli ile temasları sıklaştırdı. 26 yaşındaki oyuncudan onay alınsa bile transferin bitmesi kolay değil. İtalya ekibi, Victor için belirlediği 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinde herhangi bir şekilde indirim yapmak istemiyor. Galatasaray Kulübü ise sponsorlarla birlikte 50-60 milyon euro seviyelerinde transferi bitirmek istiyor

MANU İDDİASI

İngiliz basını ise Victor Osimhen'in Manchester United'a gitmek istediğini iddia etti. Eplindex ve Football-talk adlı haber sitelerine göre; Nijeryalı forvet, Kırmızı Şeytanlar'a yakın fakat Liverpool da devrede. İki İngiliz ekibi Suudi Arabistan'a gitmeyi reddeden oyuncu için yarışıyor. Victor kişisel şartlar konusunda iki takımla da görüşme halinde.

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