  • Victor Osimhen'den Günay Güvenç'e destek mesajı
Spor

Victor Osimhen'den Günay Güvenç'e destek mesajı

Victor Osimhen, Günay Güvenç için yaptığı paylaşımda hataların futbolun parçası olduğunu vurgulayarak takım arkadaşına destek verdi.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2026 Perşembe 01:43 - Güncelleme:
Victor Osimhen'den Günay Güvenç'e destek mesajı
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne kaybederek elendiği çeyrek final maçında sahalara geri dönen Victor Osimhen, sosyal medya hesabından Günay Güvenç için paylaşım yaptı.

Maçta protesto edilen ve ağlayan Günay Güvenç'e destek veren Osimhen, takımın arkadaşına sahip çıktı.

Victor Osimhen, Günay Güvenç için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir futbolcuyu tanımlamaz; hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu hatalar, onun takıma kattığı çabanın, bağlılığın ve tutkunun asla önüne geçemez.

Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyundur; asıl önemli olan, bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve birbirimize nasıl destek olduğumuzdur.

Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz."

Market ortasında acımasızca darp etti: Bakanlık özel gereksinimli çocuk için devreye girdi

