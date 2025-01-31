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Spor

Victor Osimhen'den Icardi sözleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Ajax'a 2-1'lik skorla mağlup olan temsilcimiz Galatasaray'da Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 09:01 - Güncelleme:
Victor Osimhen'den Icardi sözleri
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Galatasaray'ın 26 yaşındaki yıldızı Victor Osimhen, Ajax karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Osimhen, "Grupta ilk 8 hedefliyorduk. Avrupa Ligi performansımızdan genel olarak gururluyum ama bu gece iyi değildik. İyi bir rakibe karşı oynadık, etkililerdi. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Bu maçta yaptığımız hatalar oldu, üstüne gideceğiz." dedi.

Yıldız golcü, Ajax'ın savunma hattına da değinerek "Ajax kadrosunda iyi savunmacılar var. Aramızda iyi mücadeleler oldu." ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü Victor Osimhen, turnuvanın yeni formatı ile eski format arasında belirgin bir fark hissetmediğini belirterek "Yeni format ile eski format arasında bir değişiklik hissetmedim, aynıydı. Bireysel olarak söyleyebileceğim bu. Bundan sonrasına takım olarak hazır olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı santrfor Galatasaray'ın gündemine gelen Alvaro Morata hakkında, "Morata çok deneyimli bir oyuncu tabii ki. Haberleri biz de gördük. Büyük takımlarda oynamış, önemli bir oyuncu. Transfer gerçekleşirse bizim için heyecan verici olur." dedi.

Osimhen son olarak "Icardi'yi özlüyor musun?" sorusuna "Elbette özlüyorum, ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Bu tarz üst düzey oyuncuların eksikliğini hissediyorsunuz ama onsuz da galibiyetler almamız gerekiyor. Uzun bir süre olmayacak. Kazanıp onu da gururlandırmamız gerekiyor." cevabını vererek sözlerini noktaladı.

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