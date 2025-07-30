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Spor

Vİctor Osimhen'den ilk sözler: Sevdiğim yere geldim

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, İstanbul'a gelişinin ardından ayağının tozuyla ilk açıklamasını yaptı. Osimhen, 'Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geldim.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi30 Temmuz 2025 Çarşamba 22:19 - Güncelleme:
Vİctor Osimhen'den ilk sözler: Sevdiğim yere geldim
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Galatasaray, dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen'i yeniden renklerine bağladı. Sarı kırmızılı kulüp ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Osimhen, havalimanında ilk açıklamasını da yaptı.

Osimhen, "Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl telaffuz edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim" dedi.

Victor Osimhen, İstanbul'da!

Victor Osimhen İstanbul'da! Galatasaray'a kavuştu

Açıklamalarını sürdüren yıldız futbolcu, "Evimdeyim. Mutluyum. Buraya döndüğüm için mutluyum. Başkana, başkan yardımcısına, George Gardi'ye ve Okan Buruk'a teşekkür ederim. Beni isteyen taraftara teşekkür ederim. Galatasaray'la devam ettiğim için mutluyum" dedi.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Victor Osimhen resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Victor Osimhen'i taşıyan uçağın yayınını 2 milyonun üzerinde kişi izledi.

Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta Lazio ile oynanacak özel maç öncesinde taraftarının önünde Nijeryalı golcü için özel bir imza töreni düzenlemesi de bekleniyor.

ABDULLAH KAVUKÇU: ÇOK ÇALIŞTIK

Açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Biz başkanımla bu işe Ocak ayında başladık. Herkes bize PR yapıyorsunuz dedi. Osimhen gelsin paramız hazır dedik. Buna da inanmadılar. Gerçekten o paraları bulmak için çok çalıştık. Hiçbir yeri satmadan biz bu paranın kaynağını çıkardık" dedi.

GEORGE GARDI: ÇOK BÜYÜK BİR TRANSFER

Menajer George Gardi, Galatasaray taraftarlarına 3'lü çektirdi. Ardından açıklama yapan Gardi, "Çok büyük bir transfer. Çok karmaşık bir süreç oldu. Galatasaray taraftarının Osimhen transferinde büyük katkısı var" dedi.

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