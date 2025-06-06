Galatasaray'ın kadrosuna katmakta ısrar ettiği Victor Osimhen'in transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız golcü Victor Osimhen'i transfer etmek isteyen Al-Hilal, oyuncu için yarıştan çekildi ve tek talip Galatasaray kaldı.

AL-HILAL İSTİYORDU

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından biri olan Victor Osimhen, sezon sonu takımdan ayrılmıştı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in gündeminde olan yıldız golcü ile uzun süredir görüşmeler sürüyordu. Ancak sarı-kırmızılılar, her şeye rağmen yine de Osimhen'e teklifte bulundu.

VICTOR OSIMHEN'DEN MÜJDELİ HABER GELDİ

aksam.com.tr'nin İtalya basınından aktardığı habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Victor Osimhen için yarıştan çekildi. Diğer yandan Galatasaray, yıldız golcüyü kadrosuna katmak için çabalıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.