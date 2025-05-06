Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, basına açıklamalar yaptı.

Türkiye'deki günleri hakkında konuşan Nijeryalı oyuncu, "Şu ana kadar burada olmaktan çok büyük keyif aldım. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor ve onları söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev almaktan çok mutluyum." dedi.