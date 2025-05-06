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Spor

Victor Osimhen'den şampiyonluk açıklaması! ''Beşinci yıldızı takacağız''

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, düzenlenen bir sponsorluk anlaşmasından sonra basına açıklamalarda bulundu. Osimhen, 'Beşinci yıldızı takacağız. Beş maçımız kaldı, beş maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım.' dedi.

Haber Merkezi6 Mayıs 2025 Salı 14:54 - Güncelleme:
Victor Osimhen'den şampiyonluk açıklaması! ''Beşinci yıldızı takacağız''
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, basına açıklamalar yaptı.

Türkiye'deki günleri hakkında konuşan Nijeryalı oyuncu, "Şu ana kadar burada olmaktan çok büyük keyif aldım. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor ve onları söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev almaktan çok mutluyum." dedi.

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan golcü futbolcu, "Beşinci yıldızı takacağız. Beş maçımız kaldı, beş maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı." ifadelerini kullandı.

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