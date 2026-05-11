Sarı-Kırmızılılar'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, kazandıkları şampiyonluğun ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Gece yarısı sosyal medya hesabından canlı yayın açan Nijeryalı yıldız, takımda kalacağının sinyalini verip ezeli rakiplere meydan okudu. İşte 27 yaşındaki başarılı forvetin sözlerinden öne çıkanlar: "Herkese selam olsun. Dünyadaki bütün Galatasaray taraftarlarına selam olsun. Benim insanlarıma selam olsun. Şampiyon başka biri olunca sıkıcı oluyor. Çünkü onlar bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyor.

BİZ HER ZAMAN EN İYİSİYİZ

Kutlama yapıyorlar biliyorsunuz. Size söylemiştim dostum. Biz en iyisiyiz. Bunu defalarca söyledik. Her fırsatta dile getirdi. Galatasaray en iyisi! Gelecek sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz. Önümüzdeki sezonda da biz yine aynı açlıkla geri geleceğiz ve karşınızda olacağız. Birçoğunuz hiçbir şey yapamaz! Ne yaparsanız yapın beni, bizi durduramazsınız! Durduramayacaksınız! Hastanedeki insanlara hızlıca tedavi etmelerini söyledim. Çünkü şampiyon başka biri olunca sıkıcı oluyor.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA TANITIYORUZ

Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin. Çalışmaya devam edin, biliyor musun? Antrenman yapmaya devam edin. Yapabileceğiniz tek şey bu. Türk Ligi'ni yıllardır dünyaya tanıtıyoruz. Ülkeyi de ligi de fark edilir hale getiriyoruz. Gelecek sezon daha da iyi olup G.Saray'ı daha iyi temsil edeceğiz." Öte yandan şampiyonluk golünde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Osimhen, Kasımpaşa ile oynanacak maçta forma giymeyecek ama stada gelip takımına destek verecek.