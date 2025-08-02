Galatasaray, dünya yıldızı futbolcuları Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni gerçekleştirdi. Törende Victor Osimhen, taraftarları coşturdu.

Yaz transfer döneminde büyük çaba harcanan Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayı bir kez daha sırtına geçirdi. İmza töreninde taraftarlarla buluşan oyuncu mikrofonun başına geçerek, "Merhaba Galatasaray. Solo il Gala" açıklamasını yaptı. Stadyumdaki taraftarlar Victor Osimhen'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Öte yandan bazı taraftarlar ise "Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor" tezahüratlarında bulundu.

Törenin bir başka yıldızı Leroy Sane ise, "Merhaba, Galatasaray taraftarları. Burada olduğum için mutluyum. Bu taraftarlar önünde oynamayı dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.

İki futbolcu da resmi sözleşmeye imza atarken, tören sona erdi.