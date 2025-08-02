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Spor

Victor Osimhen'den törende mesaj: Solo il Gala

Galatasaray, dünya yıldızı futbolcuları Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni gerçekleştirdi. Törende konuşan yıldız futbolcu Victor Osimhen, ''Merhaba Galatasaray. Solo il Gala' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 20:48 - Güncelleme:
Victor Osimhen'den törende mesaj: Solo il Gala
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Galatasaray, dünya yıldızı futbolcuları Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni gerçekleştirdi. Törende Victor Osimhen, taraftarları coşturdu.

Yaz transfer döneminde büyük çaba harcanan Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayı bir kez daha sırtına geçirdi. İmza töreninde taraftarlarla buluşan oyuncu mikrofonun başına geçerek, "Merhaba Galatasaray. Solo il Gala" açıklamasını yaptı. Stadyumdaki taraftarlar Victor Osimhen'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Öte yandan bazı taraftarlar ise "Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor" tezahüratlarında bulundu.

Törenin bir başka yıldızı Leroy Sane ise, "Merhaba, Galatasaray taraftarları. Burada olduğum için mutluyum. Bu taraftarlar önünde oynamayı dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.

İki futbolcu da resmi sözleşmeye imza atarken, tören sona erdi.

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