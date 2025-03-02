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Spor

Victor Osimhen'den transferde ters köşe! İşte peşine düşen o Avrupa devi

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir adı Manchester United ile Juventus ile anılan Nijeryalı yıldızı için başka bir kulüp düğmeye bastı. Avrupa devinin, Osimhen için 75 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. İşte o Avrupa ekibi...

HABER MERKEZİ2 Mart 2025 Pazar 13:18 - Güncelleme:
Victor Osimhen'den transferde ters köşe! İşte peşine düşen o Avrupa devi
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Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tutan Victor Osimhen'in yaz transfer döneminde formasını giyeceği takım belirsizliğini koruyor.

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Osimhen için en büyük adayların Manchester United ve Juventus olduğu iddia edilse de İngiliz basınından gelen son haberler Nijeryalının rotasını Londra'ya kıracağı yönünde.

Teamtalk'un geçtiği habere göre Arsenal de Victor Osimhen yarışına dahil oldu ve transfer konusunda avantajlı konuma geçti.

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi bileti alacağının hatırlatıldığı haberde Londra ekibinin Manchester United'a göre önde olduğu aktarıldı.

Arsenal'in, Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu haber detayında yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon toplam 27 maça çıkıp 2033 dakika süre alan Victor Osimhen 20 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

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