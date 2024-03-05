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Spor

Victor Osimhen'e 2 dev talip

Manchester United ve Paris Saint-Germain, Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için yarışa girdi.

5 Mart 2024 Salı 01:42 - Güncelleme:
Victor Osimhen'e 2 dev talip
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Son zamanlarda ismi sık sık transferlerle anılan Victor Osimhen'in ismi iki dev takımla anılıyor.

The Independent'in haberine göre; Manchester United ve Paris Saint-Germain sezon sonunda Victor Osimhen'i kadrolarına katabilmek için yarışacak.

MANCHESTER UNITED İSTEKLİ

Haberde, Manchester United'ın azınlık hisselerini satın alan Jim Ratcliffe'ın uzun vadeli hareket ederek daha akıllı transferler yapmayı planladığı ifade edildi. Bu doğrultuda oyuncunun yaşı ve taktiksel olarak çok yönlülüğü göz önüne alındığında Osimhen'in kadroya katılmak istendiği aktarıldı.

PSG DE DEVREDE

Mbappe ile yollarını ayırması muhtemel olan Paris Saint-Germain'in de Osimhen'i transfer listesinde bulundurduğu ve teknik direktör Luis Enrique'nin de onayıyla oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Napoli ile 22 maça çıkan Osimhen, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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