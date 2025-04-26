Bonservisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'e Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal kanca attı. Eski Fenerbahçeli teknik direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Salah transferini bitiremedi. Suudi basınına göre; Mısırlı yıldıza 77 milyon euro garanti ücret ve 30 milyon euro imza parası teklif eden Al-Hilal, aynı öneriyi Osimhen'e sunacak.

Al-Ittihad da Nijeryalı golcüyü isteyen takımlar arasında. Adı Avrupa devleri ile anılan 26 yaşındaki golcü, henüz kararını vermedi. Suudi takımlarının 75 milyon euroluk bonservis bedelini de karşılayacağı bildirildi. Sezon başında Cim-Bom'a sürpriz bir şekilde kiralık gelen santrfor, Dünya Kulüpler Kupası'na katılım sebebiyle Suudi ekiplerine sıcak bakabilir. The Athletic'in haberine göre; M.United, transfer listesinden Osimhen'i çıkarttı. Arsenal, Barcelona, Liverpool, Nottingham Forest, Juventus, Milan ve Athletic Bilbao gibi takımların başarılı oyuncuya olan ilgisi sürüyor. Galatasaray Yönetimi, kiralık golcüsünü gelecek sezon da takımda tutmak istiyor. Kaynak arayışını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Osimhen için güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek.