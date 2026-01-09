İSTANBUL 9°C / 7°C
Spor

Victor Osimhen'e destek! ''Bu yapılan zorbalık''

Nijerya Milli Takımı'nda Lookman'la yaşadığı tartışma sonrası hedef gösterilen Victor Osimhen'e ülke basınından destek geldi. Thenation, yaşananların eleştiri değil zorbalık olduğunu vurguladı.

9 Ocak 2026 Cuma 08:29
Victor Osimhen'e destek! ''Bu yapılan zorbalık''
Nijerya Milli Takımı'nda, Ademola Lookman ile tartışan Victor Osimhen, ülkesinde hedef haline gelmişti.

Nijerya basınından Thenation, Osimhen'e yapılanların zorbalık olduğunu belirterek, "Pazartesi günü yaşananlar 'yapıcı eleştiri' değildi. Bir turnuvanın ortasında kendi oyuncunuzu yuhalamak sevgi, destek veya standartlara aykırı değil, kendi kendini sabote etmektir. Nijeryalılar oyunculardan sadakat beklerler ama karşılığında hiçbir şey sunmazlar. Bugün kralsın, yarın gözden çıkarılabilirsin. Sonra da tarihi yeniden yazıp her zaman destekleyiciymişiz gibi davranacağız. Osimhen, Nijeryalıların hatırlamak istemeyeceği kadar çok kez acı içinde oynadı. Koruyucu maskeyi moda olsun diye değil, kulüp ve ülke için hizmet ederken yüzü kelimenin tam anlamıyla yaralandığı için taktı" yorumunu yaptı.

