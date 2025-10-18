Güney Afrika Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Teboho Mokoena, Benin karşısında hat-trick yapan Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen'i "Tüm zamanların en iyisi" olarak nitelendirdi.

Nijerya'nın 4-0 kazandığı maçın ardından Mokoena, sosyal medya hesabından yalnızca iki kelime yazdı: "My GOAT." Takım arkadaşı Khuliso Mudau da paylaşımına "Ne oyuncu ama!" diyerek katıldı. Uyo'daki Godswill Akpabio Stadı'nda oynanan karşılaşmada Osimhen, 3. dakikada Samuel Chukwueze'nin pasıyla perdeyi açtı, 37'de yine aynı ismin ortasında kafayla farkı ikiye çıkardı. 51. dakikada Moses Simon'un frikik ortasını gole çevirerek hat-trick yaptı. Uzatmalarda Frank Onyeka skoru belirledi. Bu sonuçla Nijerya, Afrika elemelerinde 15 puanla en iyi ikinciler arasına girdi. Mokoena'nın "GOAT" ifadesi, Güney Afrika'nın da aynı gece Rwanda'yı 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası bileti almasıyla ayrı anlam kazandı. Eleme sürecinde kırmızı kart cezası nedeniyle gündem olan Mokoena, takımının toparlanışında kilit rol oynadı. Afrika Futbol Konfederasyonu ise Osimhen'i "Nijerya'nın ana adamı" olarak tanımladı. 29 gole ulaşan yıldız, Rashidi Yekini'nin yalnızca sekiz gol gerisinde.