İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8526
  • EURO
    48,9519
  • ALTIN
    5687.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Osimhen'e övgü dolu sözler! ''Dünyanın en iyi forveti''
Spor

Victor Osimhen'e övgü dolu sözler! ''Dünyanın en iyi forveti''

Nijerya'nın, Benin'i 4-0 mağlup ettiği maçta Galatasaraylı Victor Osimhen, hat-trick yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu. Müsabakanın ardından teknik direktör Eric Chelle, 'Victor Osimhen dünyanın en iyi forveti' sözleriyle yıldızına övgü yağdırdı.

Akşam16 Ekim 2025 Perşembe 08:11 - Güncelleme:
Victor Osimhen'e övgü dolu sözler! ''Dünyanın en iyi forveti''
ABONE OL

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Nijerya, lider Benin'i konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleyi 4-0 kazandı. Nijerya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hat-trick yaparken son golü Onyeka attı. Nijerya puanını 17 yaptı. Onyeka'nın attığı golle birlikte Süper Kartallar, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde en iyi ikinciler arasına girdi.

Hat-trick yaparak karşılaşmaya damgasını vuran Victor Osimhen, maç sonu hocasından övgü aldı. Eric Chelle, "Victor Osimhen, dünyanın en iyi forveti" dedi. Nijerya en iyi ikinciler arasında dördüncü sırada yer aldı. En iyi ikinciler arasında en iyi duruma sahip olan Gabon ile eşleşti. Galatasaray'dan takım arkadaşı olan Lemina ve Osimhen Dünya Kupası yolunda birbirine rakip oldu. Ayrıca Osimhen'in performansı Afrika ve Avrupa basınında da gündem oldu. ESPN Afrika: Ülkesi ona en çok ihtiyaç duyduğunda, Victor Osimhen Nijerya için hat-trick yaptı" diye yazdı. BR Football, "Victor Osimhen, kahramanca bir hat-trick yaptı. Takımını play-offl ara taşımayı başardı" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.