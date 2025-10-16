Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Nijerya, lider Benin'i konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleyi 4-0 kazandı. Nijerya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hat-trick yaparken son golü Onyeka attı. Nijerya puanını 17 yaptı. Onyeka'nın attığı golle birlikte Süper Kartallar, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde en iyi ikinciler arasına girdi.

Hat-trick yaparak karşılaşmaya damgasını vuran Victor Osimhen, maç sonu hocasından övgü aldı. Eric Chelle, "Victor Osimhen, dünyanın en iyi forveti" dedi. Nijerya en iyi ikinciler arasında dördüncü sırada yer aldı. En iyi ikinciler arasında en iyi duruma sahip olan Gabon ile eşleşti. Galatasaray'dan takım arkadaşı olan Lemina ve Osimhen Dünya Kupası yolunda birbirine rakip oldu. Ayrıca Osimhen'in performansı Afrika ve Avrupa basınında da gündem oldu. ESPN Afrika: Ülkesi ona en çok ihtiyaç duyduğunda, Victor Osimhen Nijerya için hat-trick yaptı" diye yazdı. BR Football, "Victor Osimhen, kahramanca bir hat-trick yaptı. Takımını play-offl ara taşımayı başardı" ifadelerini kullandı.