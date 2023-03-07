Victor Osimhen'e ''Yılın En İyi Yabancı Sporcusu'' ödülü

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de forma giyen Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen, İtalya'da Yabancı Basın Derneği tarafından "Yılın En İyi Yabancı Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

Yabancı Basın Derneği üyelerince kısa süre önce yapılan oylama neticesinde 25 yaşındaki Nijeryalı golcü Osimhen, 2022 yılı boyunca gösterdiği performansla "Yılın En İyi Sporcusu" ödülünü aldı.

Merkezi başkent Roma'da bulunan Yabancı Basın Derneğinde düzenlenen törenle yıldız futbolcuya ödülü, Yabancı Basın Derneği Spor Komitesi Sorumlusu Alba Kepi ile üyeler Dündar Keşaplı, Maarten van Aalderen, Elizabeth Missland ve Anadolu Ajansı Roma Muhabiri Barış Seçkin tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Osimhen, gelişiminde teknik direktörü Luciano Spalletti'nin oynadığı role dikkati çekerek, "Spalletti olağanüstü bir hoca ve bu sezon bu kadar iyi olmamızın ana nedeni de kendisidir. Takıma geldiğinde hemen benimle konuşup, bu takım için çok önemli olacağımı söylediğini hatırlıyorum. Ona büyük bir teşekkür etmeliyim. Bana, benim gelişimim için yardımcı oluyor. Eğer en iyi oyuncu olarak oynuyorsam, bu onun sayesindedir." ifadelerini kullandı.

Osimhen, golleriyle öne çıkmasında Gürcü oyuncu Kvicha Kvaratskhelia'nın asistlerinin de rol oynadığını belirterek, takım arkadaşını övdü.

Adının İngiltere Premier Lig ekipleriyle anıldığının hatırlatılması üzerine Osimhen, "Premier Lig? Bir gün oraya ulaşmak için çok sıkı şekilde çalışıyorum. Ancak şu anda güzel olduğu kadar zor da olan Serie A'da oynamaktan keyif alıyorum. İtalya benim için en iyisi. Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak benim için onur." yanıtını verdi.

Eski futbolcu Didier Drogba'nın idolü olduğunu belirten Osimhen, "Samuel Eto'o ve Robert Lewandoski'den de ilham alıyorum." dedi.

Nijeryalı golcü, Napoli için şampiyonluğu düşlediğini de dile getirirken, "Burada insanlar futbolla yaşıyor, takımı desteklemek için yaşıyor. Bu da beni, bana gösterilen sevgiye karşılık verme konusunda teşvik ediyor." diye konuştu.

Irkçılıkla ilgili bir soru üzerine ise Osimhen, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ancak ırkçılığın da bir problem olmaya devam ettiğini, bu konu hakkında konuşmayı, dolayısıyla mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Osimhen, yüzünden daha önce geçirdiği problem nedeniyle sahalarda bir süre daha maskeyle oynamaya devam edeceğini söyledi.

Basın toplantısına Osimhen ile beraber katılan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Serie A'da açık ara lider olduklarının hatırlatılması üzerine, "Şampiyonluk, şehri çıldırtabilir." açıklamasında bulundu.

OSİMHEN'DEN DEPREMZELERE MESAJ



Ödül töreni sonrası Osimhen, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Takım arkadaşı Eljif Elmas'ın girişimiyle maç formalarını depremzedeler yararına satışa çıkardıkları anımsatılan Osimhen, "Eljif Elmas mükemmel bir iş çıkardı. Soyunma odasında bize gelerek bu durumdan ve yardım önerisinden bahsetti. O Türkiye'de oynamıştı. Biz de gereken desteği verdik. Çok iyi bir iş yaptı. Bütün sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerim onlarla." şeklinde konuştu.

Osimhen ayrıca, bu yıl finali İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de Serie A'dakiyle aynı hırs, ayenerji ve performansla baktıklarını belirterek, "Tabii ki büyük takımların yer aldığı çok mücadele gerektiren bir alan. Napoli de üst düzey bir takım. Biz ligde bu şekilde yürümeye devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nijeryalı futbolcu, Serie A'da bu sezon 22 maçta attığı 19 golle gol krallığı yarışında açık ara lider durumda yer alıyor.