İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2025 Cumartesi / 27 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1011
  • EURO
    44,4609
  • ALTIN
    4204.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Osimhen'in geleceği belirsiz: Kararına göre forvet alınacak
Spor

Victor Osimhen'in geleceği belirsiz: Kararına göre forvet alınacak

Galatasaray'ın şampiyon kadrosunda en çok merak edilen isimlerden Victor Osimhen, Juventus'un teklifini geri çevirdi. Premier Lig devleri yıllık 15 milyon euroyu fazla bulurken, Al Hilal 135 milyon euro ile devreye girdi.

Akşam24 Mayıs 2025 Cumartesi 07:57 - Güncelleme:
Victor Osimhen'in geleceği belirsiz: Kararına göre forvet alınacak
ABONE OL

Şampiyonluğunu ilan eden G.Saray'da herkes Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağını merak ediyor. 26 yaşındaki forvet, Juventus'un teklifini geri çevirdi. İngiliz ekipleri Arsenal, Manchester United ve Chelsea Nijeryalı yıldızın istediği 15 milyon euroluk yıllık ücreti ödemeye sıcak bakmıyor.

Suudi Arabistan ekibe Al Hilal ise Osimhen'e 3 yıl için 135 milyon euroluk bir teklif iletti. Başarılı oyuncu, bu teklifi değerlendirmeye aldı. Yetenekli isim kariyerini sezon sonunda verecek. G.Saray transfer planını Osimhen'in vereceği karara göre yapacak. Nijeryalı oyuncudan olumsuz bir yanıt alınması durumunda kadroya A sınıf bir golcü dahil edilecek. Öte yandan Soccernet. ng'nin haberine göre; İtalyan ekibi Napoli, Nijeryalı forvet Victor Osimhen için hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın tekliflerini reddetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.