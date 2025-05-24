Şampiyonluğunu ilan eden G.Saray'da herkes Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağını merak ediyor. 26 yaşındaki forvet, Juventus'un teklifini geri çevirdi. İngiliz ekipleri Arsenal, Manchester United ve Chelsea Nijeryalı yıldızın istediği 15 milyon euroluk yıllık ücreti ödemeye sıcak bakmıyor.

Suudi Arabistan ekibe Al Hilal ise Osimhen'e 3 yıl için 135 milyon euroluk bir teklif iletti. Başarılı oyuncu, bu teklifi değerlendirmeye aldı. Yetenekli isim kariyerini sezon sonunda verecek. G.Saray transfer planını Osimhen'in vereceği karara göre yapacak. Nijeryalı oyuncudan olumsuz bir yanıt alınması durumunda kadroya A sınıf bir golcü dahil edilecek. Öte yandan Soccernet. ng'nin haberine göre; İtalyan ekibi Napoli, Nijeryalı forvet Victor Osimhen için hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın tekliflerini reddetti.