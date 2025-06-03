Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

"YOĞUN BİR SEZON GEÇİRDİ"

Chelle, Rusya ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna Osimhen'i davet etmedi. Chelle, bu durumu "Çok yoğun bir sezon geçirdi." sözleriyle açıkladı.

"BENİM İÇİN DÜNYANIN EN İYİSİ"

Osimhen için, "Osimhen benim için dünyanın en iyi santrforu." diyen Chelle, golcü yıldızı aday kadroya davet etmemesiyle ilgili, "Gerçek şu ki transfer dönemi var ve bu dönemde onun gibi bir oyuncu yüzde yüz konsantre olamaz." diye konuştu.

"BELKİ TRANSFER OLACAK"

"Osimhen'i fiziksel ve zihinsel olarak korumam gerekiyor çünkü belki transfer olacak." diyen 47 yaşındaki antrenör, "Belki Manchester United, Chelsea, Barcelona veya Real Madrid gibi bir kulübe gidecek. Bu yüzden konsantre olması gerekiyor." dedi.

"UYURKEN BİLE İSTİYORDUR"

Osimhen için övgü dolu sözler sarf eden Chelle, "Antremanlarda bile sürekli kazanmak istiyor ve antrenman bittiğinde sahada kalıp tekrar tekrar gol atmak istiyor. Belki uyurken bile gol atmak istiyordur." diye konuştu.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.