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Spor

Victor Osimhen'in o sözleri gündem oldu! İtalya onu konuşuyor

Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen'in Samsunspor maçı sonrası yaptığı “Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak” açıklaması, İtalyan basınında geniş yankı buldu.

Akşam15 Nisan 2025 Salı 09:41 - Güncelleme:
Victor Osimhen'in o sözleri gündem oldu! İtalya onu konuşuyor
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldızın, Samsunspor maçı sonrası "Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" ifadeleri de gündeme bomba gibi düştü. 26 yaşındaki forvetin bu sözleri İtalyan basınında geniş yankı buldu. İtalyan basınına göre Napoli Başkanı De Laurentiis, Osimhen'in Juventus'a transfer olmasını istemiyor. Ilbianconero adlı sitede "Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in Juventus'a transferine 'asla' diyerek karşı çıktı." ifadelerine yer verildi.

Haberde Osimhen'in Samsunspor maçının ardından Galatasaray'a veda niteliği taşıyacak açıklamalarda bulunduğu fakat oyuncunun Juventus'a transfer olma isteğinin Napoli yönetimi tarafından geri çevrildiği aktarıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Forvet oyuncusunun büyük hayranı olan Cristiano Giuntoli'nin (Juventus Sportif Direktörü) Osimhen'i yaz transfer dönemi için istek listesine aldığı bildirildi. Ancak Valter De Maggio'nun haberine göre, Juventus'un bu hayali sadece hayal olarak kalacak."

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