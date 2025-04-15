Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldızın, Samsunspor maçı sonrası "Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" ifadeleri de gündeme bomba gibi düştü. 26 yaşındaki forvetin bu sözleri İtalyan basınında geniş yankı buldu. İtalyan basınına göre Napoli Başkanı De Laurentiis, Osimhen'in Juventus'a transfer olmasını istemiyor. Ilbianconero adlı sitede "Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in Juventus'a transferine 'asla' diyerek karşı çıktı." ifadelerine yer verildi.