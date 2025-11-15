Galatasaray'ın 26 yaşındaki forveti Victor Osimhen, milli takım arasında da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Nijeryalı yıldız, Afrika Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında Gabon karşısında attığı ve atamadığı gollerle geceye damgasını vurmayı bildi. Nijerya'nın 4-1 kazanarak adını finale yazdırdığı karşılaşmada Victor Osimhen, attığı 2 golün yanı sıra durum 1-1'ken 90+12'de kaçırdığı net pozisyonla da kariyerinde başka bir hikâye yazdı. Başarılı oyuncu, kaçırdığı net pozisyon sonrası takım arkadaşlarıyla yaşadığı ilginç diyaloğu ise şöyle anlattı:

BU BENDEN BİR ŞEY GÖTÜRMEZ

"O fırsatı kaçırdığımda takım arkadaşlarıma direkt penaltılara mı gideceğimizi yoksa uzatma olup olmadığını sordum. Bana uzatma olduğunu söylediler. Ben de onlara 'Çok üzgünüm, bunu telafi edeceğim' dedim. O yüzden sen başkalarını motive ederken seni de yukarı kaldırmak için her şeyi yapan böyle takım arkadaşlarına sahip olmak benim için oldukça önemli. Ama biliyorsun, ben bir forvetim; bazen kimsenin inanmadığı golleri atarım, bazen de herkesin atacağımı düşündüğü pozisyonları kaçırırım. Bu benden bir şey götürmez. Bazı fırsatları kaçırmış olmam önemli değil. Oyun devam ettiği sürece bunu telafi etmek için çalışırım."

GOL SAYISINDAN BAHSETMEM

Bu sezon G.Saray'da oynadığı 12 resmi maçta 9 gol atma başarısı gösteren Osimhen, milli takımda da kariyeri boyunca 45 maçta 31 kez ağları sarsmayı başardı. 26 yaşındaki oyuncu aynı zamanda 12 asist yaparak takımına önemli bir katkıda bulundu. Victor Osimhen, son dönemde attığı gol sayıları ile ilgili ise "Gol sayısından bahsetmem. Gol atamıyorsam asist yapmaya çalışıyorum. Asist yapamıyorsam takım arkadaşlarım için çalışıyorum. Ben böyle oynuyorum ve insanlar beni böyle görüyor. Bu yüzden benim için elbette önemli" ifadelerini kullandı.