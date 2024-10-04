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Spor

Victor Osimhen'in talipleri bitmiyor! Dünya devi listesine aldı

Sezon başında Galatasaray'ın, Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in talipleri bitmiyor. Yıldız oyuncu için birçok takım takipte. Son olarak İngiliz devi Arsenal'in de golcü oyuncu için zemin yokladığı iddia edildi.

4 Ekim 2024 Cuma 20:42 - Güncelleme:
Victor Osimhen'in talipleri bitmiyor! Dünya devi listesine aldı
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in talipleri artıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, Nijeryalı golcüyü transfer etmek istiyor.

Haberde İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Mikel Arteta'nın sistemine uyum sağlayacağını düşündüğü belirtildi.

SADECE OSIMHEN DEĞİL

Arsenal, Victor Osimhen ile birlikte Benjamin Sesko, Viktor Gyökeres, Alexander Isak ve Santiago Gimenez'i de forvet adayları olarak belirledi.

MİLLİ ARA SONRASI DÖNECEK

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in milli ara sonrası dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı takımın formasını bu sezon 4 kez giyen Nijeryalı golcü, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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