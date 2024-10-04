Victor Osimhen'in talipleri bitmiyor! Dünya devi listesine aldı

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in talipleri artıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, Nijeryalı golcüyü transfer etmek istiyor.

Haberde İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Mikel Arteta'nın sistemine uyum sağlayacağını düşündüğü belirtildi.

SADECE OSIMHEN DEĞİL

Arsenal, Victor Osimhen ile birlikte Benjamin Sesko, Viktor Gyökeres, Alexander Isak ve Santiago Gimenez'i de forvet adayları olarak belirledi.

MİLLİ ARA SONRASI DÖNECEK

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in milli ara sonrası dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı takımın formasını bu sezon 4 kez giyen Nijeryalı golcü, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.