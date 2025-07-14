Galatasaray'da günlerden bugün Victor Osimhen... Geçtiğimiz hafta boyunca İtalya'da yapılan pazarlıklarda bir sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar, Serie A şampiyonu Napoli'ye son teklifini yaptı. Cim-Bom, 40 milyon euro peşinat önerdi ve 35 milyon euroluk kısım için banka teminatlı 2 taksit istedi. Serie A temsilcisi ise Cim-Bom'u geri çevirerek 75 milyon euroyu 2 taksitle veren Al Hilal'e gitmesi konusunda 26 yaşındaki oyuncuya büyük baskı yaptı.

LAURENTIIS'İN TAVRI NE OLACAK?

Osimhen, Napoli yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, "Dünyaları da verseniz Al Hilal'e gitmem. Ben kesinlikle Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyerek tavrını net olarak gösterdi. Başarılı oyuncunun bu net tavrıyla Napoli köşeye sıkıştı. Aslan'ın bugünkü son zirve öncesi eli güçlendi. Gerçekleşecek toplantıda Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in takınacağı tavır, bu transferin nasıl sonuçlanacağı konusunda belirleyici olacak.

AL HİLAL YAKINDAN TAKİP EDECEK

İtalya Serie A'yı şampiyon bitiren Napoli, 15 Temmuz'da yeni sezonu açıyor. Eğer bu görüşmelerde bir sonuç alınmazsa Victor Osimhen'in İtalyan ekibinin kampına katılma ihtimali de bulunuyor. Ancak Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Nijeryalı yıldızı kamp kadrosuna kesinlikle dâhil etmeyi düşünmüyor. Bu durumda Osimhen, takımdan ayrı olarak yeni sezon çalışmalarına başlayacak. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal yetkilileri de bugün yapılacak zirveyi yakından takip edecek.