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Spor

Victor Osimhen'in yeni takımı belli oldu! Sezonun sürpriz transferi

Galatasaray'da kiralık oynayan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Eski İtalyan forvet Roberto Pruzzo, 'Juventus'un yeni forveti Osimhen olacak' dedi. Manchester United da Nijeryalı golcüyle ilgilenirken, Napoli'nin onu yüksek maaşıyla takımda tutmayacağı öne sürüldü.

Akşam8 Mart 2025 Cumartesi 08:19 - Güncelleme:
Victor Osimhen'in yeni takımı belli oldu! Sezonun sürpriz transferi
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G.Saray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in adı sık sık Avrupa'nın büyük takımları ile anılıyor. Cim-Bom'un da Nijeryalı yıldızın bonservisini Napoli'den almak için girişimlerini sürdürdüğü iddia ediliyor. Sezon sonuna aylar kala 26 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon formasını giyeceği takım da merak konusu. İtalya Milli Takımı forması da giyen eski forvet Roberto Pruzzo, Osimhen'in yeni durağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Radio Radio'da konuşan Pruzzo, "Juventus'un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum. Yakın çevresinden güvenilir bir kaynak bunu bana Floransa'da söyledi" dedi.

MANCHESTER DA İLGİLENİYOR

Sözlerine devam eden Pruzzo, "Gelecek yıl Torino'ya gideceklerinden eminler" şeklinde konuştu. 75 milyon euroluk serbest kalır maddesi olan Osimhen bu sezon çıktığı 28 maçta 22 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi. Manchester United da başarılı oyuncuyla yakından ilgileniyor. Sky Sport'un deneyimli muhabiri Luca Marchetti de Osimhen'in geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radio Marte'ye konuşan Marchetti, "Osimhen şu anda iki haneli bir maaş alıyor. Ne karar verirse versin, Napoli'de kalması zor. Çünkü hem kendi iradesi hem de sözleşme şartları masaya yatırılmalı. Napoli, onu bu maaşla takımda tutmayı planlamıyor" ifadelerini kullandı. Osimhen'in güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro.

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