Victor Ruiz’de yırtık şüphesi
Slovan Bratislava maçında sakatlanan İspanyol yıldızın Başakşehir’e karşı oynaması zor. Vida da cezalı olduğu için stoper kâbusu patlak verdi. Avcı’nın, defansın ortasında Necip ile Rebocho’ya görev vermesi bekleniyor.
- Star Spor
KARTAL’DA sakatlık kâbusu bitmek bilmiyor. Sezon başında sakatlık yaşayan Gökhan, Ljajic, Oğuzhan, Dorukhan, Karius, Atiba ve Burak Yılmaz’a Roco’dan sonra şimdi de Victor Ruiz eklendi. Slovan Bratislava ile Avrupa Ligi’nde oynanan karşılaşmada kasığından sakatlanan İspanyol savunmacıda yırtık şüphesi var. MR sonuçları beklenen Ruiz’in, Pazartesi Başakşehir maçına yetişmesi çok zor. Kartal’da diğer stoper Vida ile onların yerine oynayabilen Elneny de cezalı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın stoperde Necip ve Rebocho’yu oynatacağı bildirildi
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