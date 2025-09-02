Victor Wembanyama'dan sevindiren haber!

NBA muhabiri Marc Stein'in Substack'te aktardığına göre San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, Los Angeles'taki Loyola Marymount'ta yapılan tam saha antrenmanlarına katıldı ve gözlemciler tarafından "çok etkileyici" bulundu.

Bu gelişme, Şubat ayında yaşadığı kan pıhtısı sorunu nedeniyle sezonu erken kapatmasından bu yana ilk ciddi basketbol aktivitesi olarak öne çıkıyor.

Wembanyama, sakatlığı öncesinde Spurs için büyük bir çıkış yakalamış ve 24.3 sayı, 11 ribaund ve lig lideri 3.8 blok ortalamalarıyla takımının en önemli ismi haline gelmişti. Yalnızca 21 yaşında All-Star seçilen Fransız pivot, geçen sezon NBA tarihine geçen performanslar da sergilemişti. Bunlar arasında Washington'a karşı attığı 50 sayı, birden fazla "five-by-five" istatistik (en az 5 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 5 top çalma, 5 blok) ve 30 sayı–10 blok barajını aşarak bunu başaran en genç oyuncu unvanı bulunuyor.

Onun yeniden tam saha antrenmanlarda boy göstermesi, Spurs'ün geleceği için umut verici bir işaret olarak görülüyor. Takım, genç yıldızını yeniden inşa sürecinin merkezine koymuş durumda.

San Antonio, geçtiğimiz sezonu Batı Konferansı'nın alt sıralarında tamamlasa da, Wembanyama'nın sağlıklı bir şekilde sahaya dönmesi, yeniden yapılanma sürecini hızlandırabilecek en önemli faktör olarak değerlendiriliyor.