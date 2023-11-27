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Spor

Vidal'den Garnacho'ya Ronaldo tepkisi!

Şilili futbolcu Arturo Vidal, Manchester United'ın Everton ile oynadığı karşılaşmada harika bir röveşata golü atan Alejandro Garnacho'nun yaptığı gol sevincini eleştirdi. Vidal, 'Tek kötü şey ya da anlamadığım şey, onun neden Cristiano gibi kutlama yaptığı? Kendi ismini yaratması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

27 Kasım 2023 Pazartesi 19:27 - Güncelleme:
Vidal'den Garnacho'ya Ronaldo tepkisi!
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Premier Lig'de Manchester United'ın Everton ile oynadığı karşılaşmada Alejandro Garnacho'nun rövaşata golüne Şilili futbolcu Arturo Vidal'den yorum geldi.

Garnacho'nun golü hakkında konuşan Arturo Vidal, "Tek kötü şey ya da anlamadığım şey, onun neden Cristiano gibi kutlama yaptığı? Kendi ismini yaratması gerekiyor. O zaten harika bir oyuncu. Onun idolü olması güzel ama önce kendi adını duyurmalı." dedi.

Vidal golle ilgili ayrıca, 'Ama bu sevince rağmen harika bir goldü, harika bir goldü." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United formasıyla bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan Garnacho, 2 gol kaydetti.

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