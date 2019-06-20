Vida’nın partneri Margreitter

Savunma hattına takviye yapmak isteyen ve Vida’nın yanına kaliteli bir isim arayan Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezon Bundesliga’dan düşen Nürnberg’den ayrılma kararı alan Georg Margreitter ile büyük oranda anlaştığı ifade edildi. Kulübü ile 2021’e kadar anlaşması bulunan Avusturyalı stoperin, takımı küme düştüğü için ayrılmasının daha kolay olacağı yorumları yapılıyor. 30 yaşındaki, 1.86’lık Georg Margreitter geçen sezon 29 karşılaşmada görev alırken, 2 gol attı. Savunmada oyun kurma özelliği de bulunan tecrübeli isim için kulübünün 2 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.