Vida'ya son talip Fulham
Monaco’nun 12 milyon euroluk teklifi sonrası Vida’ya bir talip daha çıktı.
Ada ekibi tüm şartları zorlayacak. BEŞİKTAŞ’IN Hırvat stoperi Domagoj Vida’nın talipleri her geçen gün artıyor. Başarılı oyuncu için Fransız kulübü Monaco 12 milyon euroluk bir teklifle Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalmıştı. Başarılı oyuncu için İngiltere ekiplerinden Fulham da devreye girdi. Siyah-Beyazlı Yönetim Vida transferinden 14 milyon euro seviyelerinde bir gelir bekliyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferle ilgili stopere mutlaka iki takviye yapılacağını net bir şekilde dile getirmişti.
(Aksam)
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