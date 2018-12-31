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Vida'ya son talip Fulham

Monaco’nun 12 milyon euroluk teklifi sonrası Vida’ya bir talip daha çıktı.

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Ada ekibi tüm şartları zorlayacak. BEŞİKTAŞ’IN Hırvat stoperi Domagoj Vida’nın talipleri her geçen gün artıyor. Başarılı oyuncu için Fransız kulübü Monaco 12 milyon euroluk bir teklifle Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalmıştı. Başarılı oyuncu için İngiltere ekiplerinden Fulham da devreye girdi. Siyah-Beyazlı Yönetim Vida transferinden 14 milyon euro seviyelerinde bir gelir bekliyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferle ilgili stopere mutlaka iki takviye yapılacağını net bir şekilde dile getirmişti. 

(Aksam)

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