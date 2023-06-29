Viktor Fischer futbolu bıraktı

Belçika Ligi takımlarından Antwerp, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcusu Viktor Fischer'in futbolu bıraktığını duyurdu.

Kulübü Antwerp'ten yapılan açıklamaya göre; İsveç temsilcisi AIK'te kiralık olarak forma giyen Viktor Fischer, İsveç ekibi ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.

Antwerp kulübü, Viktor Fischer'in yaşadığı kalıcı bir sakatlığından dolayı futbolu bıraktığını açıkladı.

344 MAÇ 74 GOL

Kanat, on numara ve forvet pozisyonlarında görev alan Fischer, kariyerinde sırasıyla; Ajax, Middlesbrough, Mainz, Kopenhag, Antwerp ve AIK formaları giydi.

Kariyeri boyunca 344 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki golcü isim, 74 gol, 75 asistlik performans sergiledi.

Viktor Fischer, ayrıca Danimarka Milli takım formasını 21 kez giyerken 3'te gol kaydetti.