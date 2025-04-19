Viktor Gyökeres Avrupa'ya damga vuruyor

Sporting forması giyen Viktor Gyökeres, Portekiz ekibindeki olağanüstü performansına devam ediyor.

BU SEZON PERFORMANSI

İsveçli golcü, bu sezon Sporting Lizbon'da 46 maçta 58 gole katkı sağladı. Gyökeres, bu maçlarda 47 gol attı ve 11 asist yaptı.

SERBEST KALMA BEDELİ

26 yaşındaki futbolcunun adı transferde özellikle İngiliz ekipleri Arsenal, Chelsea ve Manchester United ile anılıyor. Portekiz basını geçtiğimiz haftalarda Gyökeres'in sözleşmesinde 100 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli olduğunu ve 26 yaşındaki futbolcunun Sporting ile yaptığı görüşmenin ardından bu bedeli 75 milyon euro seviyelerine çektiğini duyurmuştu.

TOPLAM PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Gyökeres'in Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

2023 yazında Coventry City'den 24 milyon euro bonservisle Sporting'e imza atan Gyökeres, Portekiz temsilcisinde toplamda ise 96 maçta 90 gol, 26 asistlik bir performans ortaya koydu.