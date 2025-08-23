Viktor Gyökeres siftah yaptı! Arsenal evinde rahat kazandı

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Arsenal, Leeds United'ı konuk etti.

Emirates Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller; 34. dakikada Jurrien Timber, 45+1'de Bukayo Saka, 48. dakikada Viktor Gyökeres ve 56. dakikada bir kez daha Jurrien Timber'dan, 90+5'te ise penaltıdan yeniden Viktor Gyökeres kaydetti.

İLK LİG MAÇINDA 2 GOL

Arsenal'in bu sezon Sporting CP'den kadrosuna kattığı İsveçli forvet Viktor Gyökeres, kırmızı-beyazlı formayla iki gol kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Arsenal altyapısından yetişen genç yetenek Max Dowman, Premier League'de tarihe geçti.

Dowman, Premier League'de forma giyen en genç ikinci oyuncu oldu (15 yaş 235 gün). Bu rekor, yine Arsenal'den takım arkadaşı Ethan Nwaneri'ye (15 yaş 181 gün) ait.

Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 6'ya yükseltti. Leeds United, 3 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, Liverpool deplasmanına gidecek. Leeds United, Newcastle United'ı ağırlayacak.