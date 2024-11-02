İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2024 Cumartesi / 1 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Viktor Gyökeres, Sporting Lizbon'u zafere taşıdı
Spor

Viktor Gyökeres, Sporting Lizbon'u zafere taşıdı

Portekiz Ligi 10. hafta maçında Sporting Lizbon, sahasında Estrela ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Sporting 5-1 kazandı. Portekiz ekibinin İsveçli golcüsü Gyökeres attığı 4 golle takımını zafere taşıdı.

2 Kasım 2024 Cumartesi 01:37 - Güncelleme:
Viktor Gyökeres, Sporting Lizbon'u zafere taşıdı
ABONE OL

Portekiz Ligi 10. hafta maçında Sporting Lizbon, sahasında Estrela ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Sporting 5-1 kazandı.

Ruben Amorim'in öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 19, 31, 42 ve 70. dakikadalar Viktor Gyökeres, 85. dakikada ise Araujo kaydetti. Estrela'nın tek golü 35. dakikada Rodrigo Pinho'dan geldi.

Gyökeres bu sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 16 maçta 20 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Bo sonuçla birlikte Sporting puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Estrela ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sporting, Braga deplasmanına gidecek. Estrela ise Nacional'i ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.