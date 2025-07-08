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Spor

Viktor Gyökeres'i duyurdular! Süper Lig ekibi devreye girebilir

Arsenal'e transfer olacağı konuşulan Viktor Gyökeres, için Portekiz basını sürpriz bir iddiaya ortaya attı. Haberde Fenerbahçe'nin golcü futbolcu için devreye girebileceğine yer verildi.

Haber Merkezi8 Temmuz 2025 Salı 18:57 - Güncelleme:
Viktor Gyökeres'i duyurdular! Süper Lig ekibi devreye girebilir
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Geçtiğimiz sezona damga vuran bir performans gösteren İsveçli santrfor Viktor Gyökeres, yaz transfer döneminin gözde isimlerden birisi olmaya devam ediyor.

İngiltere Premier League ekibi Arsenal'in yoğun ilgisi bulunan golcü futbolcu için Fenerbahçe'ye de fırsat doğabilir.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Arsenal ve Sporting arasındaki transfer görüşmelerinin sonuca varmaması halinde Gyökeres'in kiralanma ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE DEVREYE GİREBİLİR

Haberde, geçtiğimiz sezon Napoli ve Osimhen arasında yaşanan durumun Sporting ve Gyökeres arasında da yaşanabileceği aktarıldı.

Bu ihtimale karşın Fenerbahçe'nin de şimdiden pozisyon aldığı belirtilirken oyuncunun şartlarını öğrenmek için Sporting ile iletişime geçildiği kaydedildi.

Record'da yer alan haberde, bahsedilen senaryonun şu an için halen uzak olduğu söylendi. Ancak perde arkasında değerlendirilen bir ihtimal olduğu da belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla 52 resmi maçta 54 gol ve 13 asist yapan 27 yaşındaki santrfor, sezona damga vurmuştu.

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