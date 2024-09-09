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  • Viktor Gyökeres'ten transfer açıklaması!
Spor

Viktor Gyökeres'ten transfer açıklaması!

Sporting'in golcüsü Viktor Gyökeres, bu yaz transferiyle ilgili herhangi bir gelişme olmadığını söyledi. Gyökeres, bu durumun serbest kalma bedelinin çok yüksek olmasından kaynaklandığını ifade etti.

9 Eylül 2024 Pazartesi 22:46 - Güncelleme:
Viktor Gyökeres'ten transfer açıklaması!
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Portekiz Ligi'nde sezona harika bir giriş yapan ve Sporting'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin Transfer listesine giren Viktor Gyökeres bu yaz takımında kaldı.

İsveç basınından Aftonbladet'te konuşan Gyökeres, Sporting'deki serbest kalma bedelinin çok yüksek olmasından dolayı transfer ihtimalinin zorlaştığını söyledi.

Golcü oyuncu açıklamasında, "Muhtemelen serbest kalma bedelinin çok yüksek olmasından dolayı bu transfer döneminde hiçbir şey olmadı. Sporting'de çok mutluyum. Bu yüzden kalmam sorun değil. Stres yapmıyorum, gelecekte neler olacağını göreceğiz." dedi.

GYOKERES'İN SERBEST KALMA BEDELİ NE KADAR?

Sporting'e 2023 yazında Coventry City'den transfer olan Viktor Gyökeres'in sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.

İngiltere'de Coventry City haricinde Gyökeres, Brighton ve Swansea City formalarını da giydi. İsveçli golcü ayrıca St. Pauli ve Brommapojkarna takımlarında da oynadı.

5 MAÇTA ÇİFT HANELİ KATKI SAĞLADI

Viktor Gyökeres, bu sezon forma giydiği 5 maçta 7 kez ağları havalandırırken 3 asist kaydetti.

Gyökeres kariyeri boyunca 348 maçta süre alırken 173 gol ve 55 asist yaptı.

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