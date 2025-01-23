Viktoria Plzen, Anderlecht'i eli boş gönderdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Miroslav Koubek'in ekibi Viktoria Plzen evinde David Hubert'in yönetimindeki Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.

Doosan Arena'da oynanan maçta Viktoria Plzen'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Lukas Cerv ve 45. dakikada Prince Adu kaydetti. Plzen'de Pavel Sulc 11. dakikada penaltı kaçıdı.

Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini elde eden Anderlecht 14 puanda kalırken, Viktoria Plzen 12 puana yükselmiş oldu.

Ligin son hafta maçında Viktoria Plzen deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olurken, Anderlecht sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak.