7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
  • Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçına damga vuran karar! Hakem izledi, penaltıyı vermedi
Spor

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçına damga vuran karar! Hakem izledi, penaltıyı vermedi

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldığı maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hakem VAR'a çağrılmasına rağmen penaltıyı vermedi. İşte detaylar...

7 Kasım 2025 Cuma 09:21
Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçına damga vuran karar! Hakem izledi, penaltıyı vermedi
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçının 90+7. dakikasında net penaltısı es geçildi.

Jhon Duran, Dweh'in ısrarlı çekmesi sonrası 90+5. dakikada yerde kaldı. Maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, oyunu devam ettirdi.

Mücadele durduktan sonra Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı. Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi.

Fenerbahçeli futbolcular, bu kararı şaşkınlıkla karşıladı.

EDERSON: "POZİSYON PENALTIYDI"

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, "Jhon Duran'ın pozisyonu penaltıydı. Rakibi çekti, hakemin verdiği devam kararını anlamadım." açıklamasını yaptı.

SKRINIAR: "HAKEM, 'JHON FAUL YAPTI' DEDİ"

Milan Skriniar, "Gördüğüm kadarıyla son pozisyon net bir penaltıydı. Tekrarını izlemedim ama hakem bana Jhon'un faul yaptığını söyledi." açıklamasını yaptı.

