İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2024 Perşembe / 3 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2821
  • EURO
    34,6786
  • ALTIN
    2465.69
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Viktoria Plzen ve Fiorentina arasında sessiz gece!
Spor

Viktoria Plzen ve Fiorentina arasında sessiz gece!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Victoria Plzen evinde Fiorentina'yı konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.

11 Nisan 2024 Perşembe 23:20 - Güncelleme:
Viktoria Plzen ve Fiorentina arasında sessiz gece!
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Viktoria Plzen ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Oldukça çekişmeli geçen maçta konuk ekip Fiorentina, oyunun kontrolünü elinde tutup rakip kaleye 11 denemede bulunsa da golü bulamadı. Kontrataklarla gol fırsatı arayan Viktoria Plzen ise İtalyan savunmasını aşamadı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Nisan'da Floransa'da oynanacak.

Turu geçen taraf Club Brugge - PAOK eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.