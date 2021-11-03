3 Kasım 2021 Çarşamba 12:20 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 12:20

Viktoria Zeynep Güneş Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Bu başarı sonrası Viktoria Zeynep Güneş hakkında araştırmalar hız kazandı. Viktoria Zeynep Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte genç sporcunun biyografisi

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Milli yüzücü, bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme branşında büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

VİKTORİA ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Viktoriya Zeynep Güneş, doğum adıyla Viktoriya Solntseva, Ukrayna asıllı Türk yüzücüdür.

Viktoriya Zeynep Güneş,19 Haziran 1998 tarihinde Ukrayna'nın Poltava şehrinde dünyaya geldi.

Halen 100 ile 200 metre kurbağalama Ukrayna ve 50, 100, 200 m kurbağalama, 200, 400 m bireysel karışık ile 4x100 m karışık Türkiye rekorlarının sahibi olan Viktoriya Zeynep Güneş, aslen Ukraynalıdır.

2021 Dünya Yüzme Kupası'nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 m kurbağalamada 2:22.23 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Güneş, Singapur'da düzenlenen 2015 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50, 100, 200 m kurbağalama ve 200 m bireysel karışıkta toplam dört altın madalya kazandı. Daha önce Ukrayna adına yarıştığı 2013 Dünya Gençler Şampiyonası'ndan üç madalyası (birer altın, gümüş ve bronz) olan Güneş, şampiyonadaki madalya sayısını yediye çıkarmış oldu. Türk yüzücü 2015 final yarışlarında iki dünya gençler rekoru da kırdı. 200 m kurbağalamada 2:19.64 yüzen Viktoria Zeynep Güneş, yaklaşık iki hafta önceki Dünya Şampiyonası altın madalya derecesinden daha iyi olan bu performansıyla, dünya rekoruna 0.53 saniyeye kadar yaklaştı. Güneş ayrıca 200 m kurbağalamada tüm zamanların en iyi dördüncü derecesini yüzerken, tarihte 2:20'nin altına inebilen üçüncü kadın yüzücü oldu. Sporcu bu başarılarıyla FINA tarafından şampiyonadaki en iyi kadın yüzücü seçildi. Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, gönderdiği mesajla Güneş'i tebrik etti.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda, 400 m karışık serilerinde 4:41.79 yüzerek elendi. 100 m kurbağalama eleme serisindeki 1:07.14'le yarı finale çıkan Viktoria Zeynep Güneş, yarı finalde 1.07.41 yüzerek finale kalamadı. Hedef yarışı olan 200 m kurbağalamada ele serisinde 2:23.83 yüzerek serisinde ikinci toplamda yedinci olarak yarı finale kalan Güneş, yarı final ikinci serisinde 2:23.49 yüzerek beşinci olarak finale kalamamış ve olimpiyatlara veda etmiştir.