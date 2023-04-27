Villareal, Espanyol'u 4 golle yıktı

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Quique Setien'in ekibi Villarreal ile Luis Garcia'nın yönetimindeki Espanyol karşı karşıya geldi.

Ceramica Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Villarreal 4-2 kazanırken goller; 53 ve 90+2. dakikada Etienne Capoue, 63. dakikada Dani Parejo ve 80. dakikada Nicolas Jackson'dan geldi. Konuk ekip Espanyol'un gollerini ise 45. dakikada Javier Puado ve 73. dakikada Joselu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 50'ye yükseltirken, Espanyol 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında evinde Celta Vigo'yu konuk ederken, Espanyol sahasında Getafe ile karşılaşacak.